Miljan Mrdakovic (ex-AA Gent en RSCA) dood teruggevonden 25 mei 2020

00u00 0

Gewezen aanvaller Miljan Mrdakovic is vrijdag op 38-jarige leeftijd dood teruggevonden in zijn appartement in Belgrado. De Serviër heeft volgens de Servische autoriteiten en media zichzelf het leven benomen. Mrdakovic ruilde Partizan Belgrado op 16-jarige leeftijd voor de jeugdopleiding van Anderlecht. Doorbreken lukte niet bij paars-wit, dat hem in 2002 uitleende aan Eendracht Aalst. In een tweede periode in België scoorde Mrdakovic vijf keer in 24 duels voor AA Gent onder Jan Olde Riekerink en Herman Vermeulen (2003-2004). Op 35-jarige leeftijd zette hij in eigen land een punt achter zijn carrière bij OFK Belgrado. (TTV)

