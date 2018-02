Militairen riskeren 5 jaar voor muiterij in Kennedytunnel 28 februari 2018

Vier militairen en een gepensioneerde kolonel riskeren tot vijf jaar cel voor een vakbondsactie in de Kennedytunnel. Daar vielen op de ochtend van 18 mei 2017 twee legervoertuigen tegelijk 'in panne', één in elke rijrichting. Gevolg was een botsing met enkele vrachtwagens en een immense file. De Liefkenshoektunnel werd tolvrij gemaakt om het verkeer weer vlot te trekken. In totaal gebruikten 2.255 auto's en 1.526 vrachtwagens de tunnel zonder te betalen - goed voor 42.524 euro aan gemist tolgeld. De Antwerpse procureur vervolgt de vijf militairen nu voor kwaadwillige belemmering van het verkeer en bendevorming. De verdachte oud-kolonel, Roger Housen, is ook strategisch directeur van de militaire vakbond ACMP. Het proces wordt op 27 maart ingeleid. (PLA)

