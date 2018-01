Militairen op straat kosten €140 miljoen 19 januari 2018

De inzet van militairen op straat in de strijd tegen het terrorisme heeft de Belgische overheid al 140 miljoen euro gekost. De beveiligingsopdracht van de militairen loopt nu drie jaar. Tijdens die operatie 'Vigilant Guardian' stonden in 2015 per dag gemiddeld 540 militairen op straat. In 2016, het jaar van de aanslagen in Brussel en Zaventem, steeg dat naar 1.020 per dag. Afgelopen jaar liep het daggemiddelde terug naar 940. Maandag komt de Nationale Veiligheidsraad samen om over het dreigingsniveau in ons land te praten. Dat zou mogelijk worden verlaagd van 3 naar 2. Wat dat betekent voor de inzet van de militairen voor de beveiliging van openbare plaatsen en gebouwen is niet duidelijk. De minister van Defensie wilde daar gisteren in de Kamercommissie Landsverdediging nog niet op vooruitlopen. (SRB)

