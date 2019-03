Exclusief voor abonnees Militairen krijgen vervallen eten op oefening 27 maart 2019

Militairen die in de buurt van Brasschaat op oefening zijn, krijgen vervallen voedsel. Dat zegt de militaire vakbond ACMP. "Die noodrantsoenen zijn bijna vier jaar oud", klinkt het. "De vervaldatum ligt op 9 januari van dit jaar. Defensie bepaalt nu zelf dat daar nog best zo'n zes maanden bij kunnen." Volgens het leger is er geen probleem "als het eten in de juiste omstandigheden wordt bewaard".

