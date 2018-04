Militairen gewond bij ongeval met een raket 25 april 2018

Vier militairen zijn gisterochtend gewond geraakt, toen een antitankraket per ongeluk afging in een depot van het leger in Jéhonville-Bertrix. Defensie opent een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Volgens commandant Olivier Séverin gebeurde het ongeval in een munitiedepot tijdens een renovatieoperatie. Daarbij is de raket afgegaan. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Drie militairen raakten lichtgewond, één vierde liep zware verwondingen. Hij werd meteen naar het ziekenhuis van Libramont gevoerd en moest meteen geopereerd worden. Zijn toestand zou wel stabiel zijn. (KAV)