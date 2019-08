Exclusief voor abonnees Militairen blijven nog zeker tot oktober op straat 31 augustus 2019

De militairen die de politie bijstaan met bewakingsopdrachten, blijven nog minstens tot oktober in het straatbeeld. Dat heeft de ministerraad gisteren beslist. Het dreigingsniveau werd na analyse door het OCAD op niveau 2 gehouden. Voor een aantal potentiële doelwitten blijft dreigingsniveau 3 van kracht. De ondersteuning door Defensie blijft tot 2 oktober op maximum 550 militairen. In dat aantal is ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die onmiddellijk inzetbaar is. Uit cijfers van eind juli blijkt dat er 415 militairen daadwerkelijk worden ingezet.