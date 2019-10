Exclusief voor abonnees Militairen blijven langer op straat 26 oktober 2019

Onze militairen blijven nog minstens een maand langer in Brussel en Antwerpen patrouilleren. Dat is beslist door de Nationale Veiligheidsraad. Defensie is al lang vragende partij om de binnenlandse Operatie Vigilant Guardian (OVG) terug te schroeven, zodat eenheden kunnen oefenen op hun kerntaken. In het kader van OVG zijn militairen ingezet in de grote steden van het land, als versterking van de federale politie. Het maximale aantal is momenteel bepaald op 550, maar ligt in realiteit op ongeveer 450. Defensie had dat aantal graag zien afnemen naar 200, vanwege personeelsgebrek, maar de ministerraad besliste de operatie nog een maand te verlengen met hetzelfde aantal militairen. OVG is in januari 2015 gestart.

