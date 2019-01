Militaire terugtrekking uit Syrië begonnen 12 januari 2019

De internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten is begonnen met de effectieve terugtrekking van haar troepen uit Syrië. Dit nog minder dan een maand nadat de Amerikaanse president Donald Trump de terugtrekking van zowat 2.000 Amerikaanse militairen uit het oorlogsgebied had aangekondigd. "We hebben IS in Syrië verslagen, en dat was de enige reden om daar tijdens mijn presidentschap aanwezig te zijn", schreef Trump eerder op Twitter. De anti-jihadistische internationale coalitie, waarvan onder meer ook Frankrijk en Groot-Brittannië deel uitmaken, werd in 2014 opgericht, na de snelle opkomst van IS en de verovering van grote gebieden in Syrië en Irak door de groep. Omwille van de operationele veiligheid van de terugtrekking wordt er niet over termijnen, plaatsen of troepenbewegingen gecommuniceerd.

