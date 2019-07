Exclusief voor abonnees Militair defilé 16 juli 2019

Vorige zondag heb ik als gepensioneerde militair met veel genoegen gekeken naar het militair defilé in Parijs. De Fransen slagen er telkens in om een boeiende uitzending te verzorgen door innovatief materieel te demonstreren en ook leerrijke kortfilms over Defensie uit te zenden. De uitstraling van de defilerende militairen en het hierbij passend machtsvertoon dat beoogd wordt door zo'n defilé, is een feit.

Ik ben benieuwd welk triestig schouwspel wij op 21 juli te zien zullen krijgen. Elk jaar wordt het schameler. Ons leger krimpt regelmatig en zoals in veel federale departementen is het budget ontoereikend om de voorziene opdrachten op een veilige en deftige manier uit te voeren. De politiek probeert er iets van te maken door naar de burger toe virtuele façades op te trekken, maar het lukt steeds minder. Het jaarlijkse defilé is al jaren een klucht waaraan veel belastinggeld wordt verbrast. Enkel een handvol naïevelingen en toevallige toeristen kunnen er enkele uren van genieten. Ik hoop dat er dan ook genoeg politieke wil zal zijn om die armzielige vertoning in 2020 af te schaffen. Het geld dat hiermee wordt uitgespaard kan helpen om de nationale bodemloze put te dichten. Voor de diehards die op 21 juli toch een feestmoment willen beleven, kan er bij wijze van compromis in het Warandepark iets op poten worden gezet... dit gebeurt nu ook al.

A. Desmaele

