Milieuvriendelijker jeans op komst 27 januari 2018

00u00 0

Weinig jeansdragers zijn zich ervan bewust, maar de blauwe of indigo kleurstof waarmee denimstof gekleurd wordt, is erg vervuilend. In China zijn er rivieren die blauw kleuren door het afvalwater van grote jeansfabrieken. Een team Amerikaanse wetenschappers denkt nu een oplossing te hebben. Ze beschrijven in het vakblad Nature Chemical Biology hoe ze een bacterie genetisch gewijzigd hebben om te helpen bij het kleurproces.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN