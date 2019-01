Milieuorganisaties starten met gigantische boomplantactie Belofte maakt schuld 21 januari 2019

BOS+, Climate Express en Klimaatcoalitie beloofden voor elke deelnemer aan de klimaatmars van 2 december een vierkante meter bos en voegden op zondag de daad bij het woord. In zowel Kortrijk als Willebroek gingen duizenden inheemse bomen in de grond. "Belofte maakt schuld. Onze organisaties hadden beloofd dat wij voor iedere deelnemer aan de historische klimaatmars een vierkante meter bos zouden planten. Een gewaagde belofte, want de mars bracht zo'n 75.000 deelnemers op de been. Maar op korte tijd zijn wij er toch in geslaagd om in Vlaanderen grond te vinden voor onze actie", legt Bart Carlier van BOS+ uit. "In Willebroek gaat om een stuk van 1,6 hectare. In Kortrijk (foto) gaat het om 0,6 hectare. Binnen x-aantal dagen planten we ook een bos aan bij een privépersoon in Willebroek en op een grond in Tisselt. Om onze doelstelling te halen, kijken we ook over de grenzen heen. Zo komen er ook bossen in Ecuador en Oeganda." (AVH)

