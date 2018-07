Milicevic, dat is toch feest? Eupen 25 juli 2018

Feesten met Danijel Milicevic. Sinds zijn komst naar België in 2008 was dat overal het geval. De promotie met Eupen en Charleroi en natuurlijk de titel en een memorabele Champions League-campagne met AA Gent. Na zijn intermezzo bij het Franse Metz, keerde Milicevic terug naar Eupen. Een paar ervaringen rijker én met de belofte dat hij zijn carrière in Qatar kan beëindigen tegen zeer interessante financiële voorwaarden.

