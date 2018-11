Milic van Anderlechtbank naar basis Kroatië 14 november 2018

Goed nieuws voor Antonio Milic. Hoewel hij bij Anderlecht geen vaste waarde is en wisselvallig presteert, komt de verdediger in aanmerking voor een eerste basisplaats in een kwalificatiewedstrijd van Kroatië, weliswaar door de vele blessures op zijn positie. De Kroaten zagen met Pivaric (Kiev), Strinic (Milan), Sosa (Stuttgart), Leovac (Dinamo) en Barisic (Rangers) vijf potentiële linksachters uitvallen. Milic, die het bij Anderlecht recent beter deed als linksback in een viermansverdediging dan links centraal achterin in een driemansverdediging, komt zo mogelijk aan de aftrap. Hij ligt in balans met de 22-jarige Jedvaj (Leverkusen), al heeft die laatste nog nooit als vleugelverdediger gespeeld. Mocht Milic aan de aftrap verschijnen, dan zou dat hoogst opmerkelijk zijn. De 24-jarige verdediger werd pas in oktober 2017 voor het eerst bij de selectie gehaald. Sindsdien mocht hij enkel in twee oefenmatchen 45 minuten spelen.

