Milic valt uit, Lombaerts toch in basis

Hij moest vervroegd terugkeren van de winterstage na een botsing tegen Stuttgart en trainde pas maandag voor het eerst terug mee met de groep. Toch mocht Nicolas Lombaerts starten tegen RC Genk, al was dat niet helemaal gepland. Coach Custovic koos namelijk voor het duo Tomasevic-Milic achterin, maar die laatste viel tijdens de opwarming uit met een voetblessure. Veel plezier beleefde Lombaerts echter niet aan zijn terugkeer. Bij het eerste Genkse tegendoelpunt stond hij wat uit positie en in de tweede helft zag hij een knap doelpunt (terecht) afgekeurd. Om nog maar te zwijgen van de domper in de blessuretijd. (DPB)