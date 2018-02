Milic scoort punten bij paars-wit 12 februari 2018

Opvallend genoeg was het Antonio Milic die met zijn doelpunt de match al vroeg in een beslissende plooi legde. De 23-jarige Kroaat leek op de slotdag van de wintermercato op weg naar Anderlecht, dat de gevoelige transfer in laatste instantie afblies. Milic speelde net als Lombaerts en Tomasevic een goeie wedstrijd centraal achterin. Zo scoorde hij punten bij Anderlecht, al is de afgesprongen transfer wellicht niet meer dan uitstel. Verwacht wordt dat Milic na dit seizoen alsnog de overstap naar Anderlecht maakt. (TTV)

