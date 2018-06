Milic en Musona (Anderlecht): "Hein en Yves hameren op dezelfde dingen" 28 juni 2018

00u00 0

In zijn kielzog bracht Luc Devroe vanuit Oostende ook Antonio Milic en Knowledge Musona mee. Op oefenkamp in Mierlo delen ze de kamer. Milic was in januari al in beeld bij Anderlecht, maar de transfer ging toen niet door. "Men vertelde me dat door de overname van Anderlecht door mijnheer Coucke een transfer niet kon doorgaan. Té gevoelig, zei men mij. Ik heb daar toen om gelachen, want in mijn land (Kroatië, red.) is het perfect mogelijk dat iemand voorzitter is van één club en achter de schermen ook de touwtjes in handen heeft bij een andere (lacht)."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN