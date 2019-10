Exclusief voor abonnees Miley Cyrus heeft alweer een nieuw lief 07 oktober 2019

Miley Cyrus (26) laat er geen gras over groeien. Amper twee weken nadat de zangeres en haar vriendin Kaitlynn Carter uit elkaar gingen, en nog geen twee maanden nadat ze aankondigde dat ze gaat scheiden van acteur Liam Hemsworth, is ze alweer verliefd. De gelukkige is Cody Simpson (foto). Nadat Miley en de 22-jarige Australische zanger vorige week kussend gespot werden in een supermarkt, bevestigde de zangeres afgelopen weekend dat ze inderdaad een koppel vormen. Miley vraagt haar fans om haar niet te veroordelen voor de snelheid waarmee ze zich in een nieuwe relatie stort, maar om haar juist te steunen. "Dit date-gedoe is ook nieuw voor mij. Ik heb dit nooit eerder gedaan als volwassen vrouw. Sinds mijn tienerjaren heb ik bijna altijd relaties gehad, met uitzondering van een paar pauzes waarin ik me meestal te pletter werkte. Mensen ontmoeten of vertrouwen in mijn positie is al moeilijk genoeg", schrijft de zangeres op Instagram. (KDL)

