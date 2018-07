Milde straffen na ruilen van cannabis voor speed 11 juli 2018

Een man uit Kortemark kreeg een werkstraf van 100 uren omdat hij bij een beruchte drugdealster langsging om een zakje cannabis te ruilen voor wat speed. Zelf kocht hij niks aan. J.T. ruilde de drugs voor zijn vriendin F.B., die de speed nodig had. Maar hij deed dat bij een vrouw die bij het parket bekendstaat als grote dealster. Er liep al een onderzoek naar R. en zij probeerde bij haar arrestatie haar afnemers mee te nemen in haar val. "Ze heeft valse verklaringen afgelegd om haar eigen vel te redden", klonk het bij het koppel. "Zelf hebben we geen drugs gekocht, enkel geruild." Zijn vriendin kreeg de gunst van de opschorting, tegen R. loopt het onderzoek nog. (JHM)