Milde straf voor vrouw die 21 peuters mishandelde

De ex-uitbaatster van kinderhotel Cococinelle in Waregem heeft drie maanden cel met uitstel en een boete van 300 euro gekregen. De 40-jarige Darline S. behandelde in haar crèche 21 kinderen op een vernederende manier. Zo werden peuters opgesloten in een hok en kregen ze zeep in hun mond. Een "onterende behandeling", zei de rechter. Anderzijds bracht hij ook verzachtende omstandigheden aan. "De uitbaatster kampte met een hoge werkdruk en haalde geen persoonlijk voordeel uit de manier waarop ze de peuters behandelde. Ze dacht, vanuit haar eigen opvoeding, dat een harde aanpak gewenst was en volgde inmiddels een aantal cursussen. De mediabelangstelling heeft haar aanzienlijke schade berokkend. De opvang werd gesloten en ze moest haar woning te koop zetten." (VHS)

