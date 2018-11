Milde straf voor snelle 'Timtation' 17 november 2018

Aalstenaar Tim Wauters, beter bekend als 'Timtation' na zijn passage in het VIJF-programma 'Temptation Island', stond gisteren voor de politierechtbank in Leuven. Op 5 mei werd Wauters met zijn Audi A5 met188 km/u geflitst op de autosnelweg ter hoogte van Leuven. Omdat hij al meerdere verkeersinbreuken op zijn palmares heeft, vroeg het Openbaar Ministerie een fikse boete en een rijverbod van 45 dagen. Zijn advocaat kon echter aantonen dat Wauters intussen op eigen houtje een cursus snelheidsbeheersing gevolgd had. Bijgevolg kwam 'Timtation' eraf met 200 euro boete met uitstel en een rijverbod van 8 dagen. (KSN)