Exclusief voor abonnees Milde straf voor doodrijder 05 juni 2019

00u00 0

Een dertiger uit Jabbeke die vorige zomer een Vietnamese transmigrant doodgereden heeft in Varsenare, is door de politierechter veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 14 met uitstel, 2 jaar rijverbod en een alcoholslot gedurende 1 jaar. Opvallend mild, aangezien M.M. - nadat hij ook nog een voorligger had aangereden - vluchtmisdrijf pleegde én 2,67 promille alcohol in het bloed had. Bovendien werd hij twee jaar geleden ook al veroordeeld voor een ongeval onder invloed en met vluchtmisdrijf. Volgens zijn advocaten heeft M.M. zijn leven helemaal omgegooid. "Hij drinkt geen alcohol meer en gaat nu elke dag met de fiets naar z'n werk. Bovendien heeft hij al meermaals geld overgeschreven naar Ouders van Verongelukte Kinderen." Een kentering die de rechter overtuigde. (SDVO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis