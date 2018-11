Milde straf voor 'controle-verklikker' €800 21 november 2018

Een 53-jarige man die als burgerpersoneel bij de lokale politie AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) werkte, is veroordeeld tot een boete van 800 euro, waarvan de helft met uitstel. Het parket had een celstraf van 18 maanden gevorderd. De man gaf de tijdstippen en locaties van verkeerscontroles door aan kennissen via de Whatsapp-groep 'BOB AMOW'. In de loop van 2017 merkte de lokale politie dat bestuurders geregeld op de hoogte waren van verkeerscontroles, ook al waren die geheimgehouden. In totaal stuurde hij een 230-tal berichten. In ruil voor deze nuttige info kreeg hij bedankjes en hoogstens eens een pintje. De verdediging had de vrijspraak gevraagd, omdat hijzelf geen agent was en dus niet gebonden was aan het beroepsgeheim. De rechtbank oordeelde dat de man er wel degelijk door gebonden was en dat die geheimhoudingsplicht in dit geval ook de burgers beschermde - door de verhoging van de verkeersveiligheid als gevolg van de controles. (WHW)

