Milaan-Sanremo live op VTM, mét commentaar van Boonen 22 februari 2018

Primeur voor VTM: de commerciële omroep verwierf de Belgische tv-rechten van Milaan-Sanremo en zendt de Primavera op zaterdag 17 maart vanaf 14u30 dus live uit. Merijn Casteleyn krijgt in de commentatorcabine deskundige bijstand van niemand minder dan... Tom Boonen. "Blij", noemt onze huisanalist zich daarmee. "Want dit is de eerste echte grote klassieker waarbij ik commentaar zal geven. "De koers zelf belooft de moeite waard te worden. Ik verwacht veel van de Belgen, in het bijzonder van Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet." Sporza liet weten dat het volgende week zaterdag 3 maart op haar beurt de Strade Bianche live de huiskamer instraalt. (JDK)