Milaan krijgt Winterspelen 2026 25 juni 2019

Niet het Zweedse Stockholm en Are, wel het Italiaanse Milaan mag de Olympische Winterspelen in 2026 organiseren. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité gisteren in Lausanne beslist. De Spelen zullen tussen 6 en 22 februari plaatsvinden in Milaan en het Italiaanse skioord Cortina D'Ampezzo, waar in 1956 de Spelen al eens doorgingen. In 2022 is het Chinese Peking de gaststad voor de Winterspelen. (TTV)