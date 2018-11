Miko versterkt positie in Noorwegen 30 november 2018

Het Turnhoutse koffiedienstenbedrijf Miko heeft zijn marktpositie in Noorwegen versterkt met de overname van Kaffebryggeriet. Dat koffieservicebedrijf is gevestigd in Oslo, telt een twintigtal medewerkers en is goed voor een omzet van 5 miljoen euro. "Bij Kaffebryggeriet ligt de focus op de kantorenmarkt", klinkt het bij Miko. Kaffebryggeriet zal samengevoegd worden met het koffieservicebedrijf A:KAFFE, en Miko zal 90% van de aandelen in dat fusiebedrijf in handen krijgen. Daardoor zal de jaaromzet in Noorwegen toenemen tot 7 miljoen euro.

