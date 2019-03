Exclusief voor abonnees Miko trakteert op hoger dividend 26 maart 2019

De Turnhoutse koffie- en kunststoffengroep Miko verhoogt net als vorig jaar het dividend met 10% tot 1,87 euro bruto. En dat ondanks een winstdaling. Zowel de brutobedrijfswinst (-12% tot 25,6 miljoen euro) als de operationele winst (-18% tot 12,7 miljoen euro) vielen terug. Maar dat was alleen te wijten aan eenmalige factoren die te maken hadden met de overname van het Deense koffieservicebedrijf Maas. De omzet van Miko dikte met 2,5% aan tot 209,9 miljoen euro. De twee pijlers van Miko kenden een groei. Voor dit jaar toont CEO Frans Van Tilborg zich optimistisch. Want overnames in Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk zullen de resultaten een duwtje in de rug geven, zo luidt het.

