Miko boert goed en haalt groot contract binnen 26 september 2019

De Turnhoutse onderneming Miko, actief in koffieservice en kunststofverpakkingen, kan voor de eerste helft van het jaar goede cijfers voorleggen. De omzet groeide met 6,5%, de bedrijfswinst met 5,7% en de nettowinst met 6,7%. De twee takken van het bedrijf kenden wel een verschillende evolutie. De koffieserviceafdeling zag de omzet met 18% toenemen door een goede verkoop in Frankrijk, België en Nederland en door enkele overnames in 2018. De kunststofverwerkingsafdeling daarentegen boekte een lagere omzet en 12,5% minder bedrijfswinst.

