Mikken op behoud Lommel SK 02 augustus 2018

00u00 0

Na één seizoen in de amateurreeksen is Lommel SK terug in eerste klasse B. De Noord-Limburgers hebben geen rijke (buitenlandse) investeerder achter zich staan en beschikken daarom over een budget van slechts 1,6 miljoen euro: veruit het kleinste van de reeks. Zoek dus niet naar grote namen in de kern van coach Tom Van Imschoot. Henkens, Cerigioni, Azevedo en Claes doen misschien een belletje rinkelen, maar ook niet meer dan dat. Aan de Gestelsedijk zullen ze dus allang blij zijn als ze bij hun terugkeer in de Proximus League hun vel kunnen redden. (KDC)