Mike was chauffeur van spelersbus Anderlecht en Rode Duivels: “Hij wist hen ooit nipt te redden van een fatale aanrijding”

Hij reed rond met een lading van miljoenen euro's, als je alle transfergelden optelde. Michael 'Mike' Ruysseveldt was vijftien jaar King of the Road als chauffeur van de spelersbus van RSC Anderlecht en reed ook vijf jaar met de Rode Duivels. Voorzichtig, snel, behendig, gedienstig. Hij kende het wegennet van heel Europa uit zijn bolle hoofd. Leverde zijn spelers af in de stadions in spreekwoordelijke watten gehuld, alsof het zijn eigen baby's waren - iets waar hij bijzonder fier op was. Journaliste Annick De Wit tekent elke week de bijzondere levensverhalen van gewone mensen op. Lees de andere verhalen hier