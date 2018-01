Mike Tyson wil rol in 'Downton Abbey'-film 00u00 0

Ex-bokskampioen Mike Tyson (51) is een grote fan van de Britse tv-reeks 'Downton Abbey'. Hij heeft zich dan ook aangeboden om mee te spelen in de film over het bekende landhuis en zijn bewoners. "Als ze me zouden bellen, zou ik meteen 'ja' zeggen", aldus Tyson. "Ik kijk constant naar de show hier in Amerika. Alles zit gewoon zo goed in elkaar. Misschien kan ik een Amerikaanse muzikant spelen, of een aristocraat? Op hoop van zegen!" Als de makers Tyson rekruteren, treedt hij in de voetsporen van onder anderen George Clooney. Hij speelde in een mini-aflevering van de serie een rolletje voor het goede doel. (MVO)

