Exclusief voor abonnees Mijnwerkers krijgen alsnog 25.000 euro mislopen pensioen 08 mei 2020

00u00 0

Zo'n 7.000 ex-mijnwerkers uit Limburg krijgen gemiddeld 25.000 euro (bruto) mislopen pensioen, zo is gisteren goedgekeurd in de Kamer. Die wet komt er na een vermeende fout in de pensioenregeling. Groen-parlementslid Barbara Creemers vond daarvoor steun bij Limburgse collega's Meryame Kitir (sp.a), Gaby Colebunders (PVDA-PTB) en Nawal Farih (CD&V). Ook VB diende al zo'n wetsvoorstel in. De liberalen waren tegen: volgens Open Vld zijn de andere partijen gezwicht voor gelobby. MR-minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine betwist dat zijn diensten foute berekeningen hebben gemaakt. In totaal zal de maatregel volgens hem zo'n 190 miljoen euro kosten. N-VA onthield zich, maar de Limburgse parlementsleden stemden wel voor.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen