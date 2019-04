Exclusief voor abonnees Mijnheer de burgemeester (Walter De Donder): "Ik blijf doorgaan" 03 april 2019

Bij belangrijk nieuws moet de burgemeester natuurlijk van zich laten horen - in casu acteur Walter De Donder: "Ik wist dat Gert wilde stoppen, maar voor veel mensen slaat het nieuws natuurlijk in als een bom", zei hij gisteren. "Als er een doorstart komt met Samson zonder Gert, dan wil ik daar zeker aan meewerken. Ik wil nog doorgaan als burgemeester, al zal ik sowieso mijn leven lang 'de burgemeester van Samson en Gert' blijven, denk je niet?", lachte De Donder. "Ik ben enorm dankbaar voor de afgelopen 30 jaar. Met Gert heb ik onvergetelijke momenten beleefd. Ik heb het meeste met hem samengewerkt van alle acteurs, duizenden optredens hebben we gegeven. Wij zijn perfect op elkaar ingespeeld: aan één blik van Gert heb ik genoeg om te weten wat hij bedoelt. We ronden nu een groot hoofdstuk in schoonheid af en we zien wel wat de toekomst brengt." (NV)

