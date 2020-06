Exclusief voor abonnees Mijn zoontje vroeg:'Papa, wat is een bruine aap?' RASSENRELLEN IN VS. OOK VLAMINGEN VECHTEN ELKE DAG TEGEN RACISME 04 juni 2020

00u00 0

Het extreme politiegeweld tegen een zwarte Amerikaan is uitgegroeid tot een wereldwijde aanklacht tegen racisme. Duizenden mensen delen hun verhaal - over hoe ze dagelijks harde woorden, maar ook subtiel racisme moeten incasseren. Van 'bruine aap' tot niemand die naast hen wil komen zitten op de trein, of een vrouw die haar handtas dichter tegen zich aandrukt wanneer iemand met een andere huidskleur haar kruist: ook deze Vlamingen maken het nog altijd mee.