Mijn liefde

Wat een buitensporige vorm van snobisme is het cadeau dat Conrad Janssens van zijn papa kreeg voor zijn 17de verjaardag. Wat gaat men deze jongen dan geven voor zijn 18de verjaardag, vraag ik me luidop af? Hoe kan je deze jongen in de toekomst nog gelukkig maken met een (eenvoudig) cadeau? Sommige ouders weten blijkbaar nog steeds niet wat het woord 'opvoeden' inhoudt. Ik kan mijn dochter niet zulke dure cadeaus geven en al had ik het geld hiervoor, dan zou ik het nog niet doen.

Ik geef mijn dochter al 19 jaar mijn onvoorwaardelijke liefde en ik ben er steeds voor haar als ze me nodig heeft. Daar kan geen enkele dure wagen tegenop.

Marc De Raeymaeker, Boom

