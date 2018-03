Mijn held Monty 24 maart 2018

Een tuinier met charisma, die weet wat hij doet, gepassioneerd is en het ook nog eens goed kan uitleggen. Hij is 62, Monty Don, maar hij mag altijd eens in mijn tuin passeren. Voor wie hem niet kent: Monty is de tuingoeroe van Groot-Brittannië. Hij heeft z'n eigen reeks op Netflix, waar ik met open mond zit naar te kijken. Monty is mijn held, ja.

