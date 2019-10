Exclusief voor abonnees MIJN GEHEIM. Maurice (63) verloor hele fortuin, maar houdt schijn hoog: “Ik ben gemaakt om rijk te zijn” Sabine Vermeiren

05 oktober 2019

06u00 0 De Krant Geheimen. We steken ze weg, houden ze stil, bewaken ze met ons leven. Geheimen. We steken ze weg, houden ze stil, bewaken ze met ons leven. Redactrice Sabine Vermeiren luistert elke week naar een Vlaming die wél praat. Eén keer alles op tafel. En dan nooit meer. Vandaag: leven in een kasteel, uitwaaien op het appartement in Knokke, netwerken op de loft in Brussel, een vermogen van een miljoen euro. Maurice had het allemaal. Maar toen ging het mis. “Op mijn bankrekening staat nu 800 euro.”

Leven in een kasteel, uitwaaien op het appartement in Knokke, netwerken op de loft in Brussel. Maurice had het allemaal. Een collectie Rolexen, eigen huishoudpersoneel en daarbovenop: een financieel vermogen van een miljoen euro. Maar toen ging het mis. Het fortuin is nu weg en de bankrekening zo goed als leeg, maar niemand in de omgeving van Maurice heeft het door. “Ik shop bij H&M en ben vaste klant bij de Kringwinkel. Maar iedereen trapt erin.”

Ook een geheim? Mail Sabine.vermeiren@persgroep.be

