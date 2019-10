Mijn geheim. Inge heeft openlijk een relatie op het werk: "Seks met mijn lief, seks met mijn man. Maar nooit op dezelfde dag"

De Krant

Geheimen. We steken ze weg, houden ze stil, bewaken ze met ons leven.

Eén keer alles op tafel. En dan nooit meer.

Als 500 mensen je geheim kennen, is het dan nog een geheim? In het geval van Inge wel. In de multinational waar ze een topfunctie bekleedt heeft ze openlijk een relatie met een collega. Maar thuis weet haar echtgenoot van niets. "Op mijn bureau staan foto's van mijn lief. Maar als ik de deur van het werk dichtdoe, ben ik weer gewoon de echtgenote van mijn man."