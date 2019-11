Mijn geheim. Danny wordt veroordeeld voor cannabis kweken: “Ik zou bij elke oogst vijfduizend euro verdienen. Natuurlijk zei ik ja”

De Krant

Geheimen. We steken ze weg, houden ze stil, bewaken ze met ons leven. Redactrice Sabine Vermeiren luistert elke week naar een Vlaming die wél praat. Eén keer alles op tafel. En dan nooit meer. Vandaag: Danny (43) was betrokken bij een cannabisplantage. Zijn verhaal is er één van foute keuzes. Eerst in de liefde, dan in geldzaken, en toen de miserie compleet leek: de foute keuze die hij straks misschien bekoopt in de gevangenis.