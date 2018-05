Mijlpaaltje 30 mei 2018

Met zijn eenvoudige zege (6-4, 6-4, 6-1) op Yuki Bhambri (ATP 96) gisteren op Roland Garros haalde Ruben Bemelmans (ATP 111) nu in alle grandslamtoernooien minstens de tweede ronde. "Toch wel mooi voor een speler als ik", glimlachte de 30-jarige Limburger. "Ik kan wel zeggen dat dit een droomloting was tegen een speler die totaal geen gravelervaring heeft en ik heb die kans met beide handen gegrepen." Van bijna de koffers gepakt op vrijdag (en 21.000 euro aan prijzengeld als verliezer in de laatste kwalificatieronde) naar een tweede ronde en alvast een cheque van 79.000 euro in die koffers vandaag. Waarbij zijn verhaal nog niet voorbij moet zijn. Collega-'lucky loser' Jurgen Zopp (ATP 136) verraste gisteren reekshoofd Jack Sock (ATP 14) en dus krijgen beide heren morgen een unieke kans om voor het eerst de derde ronde te bereiken. "Ik ben naar hier gekomen zonder al te veel verwachtingen", zei Bemelmans. "Maar het is een magnifieke rollercoaster van emoties geworden." (FDW)

