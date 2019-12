Exclusief voor abonnees Mihailovic langer bij Aalstar Basketbal | EUROMILLIONS LEAGUE 26 december 2019

00u00 0

Aalstar verlengde het contract van zijn spelmaker Vladimir Mihailovic (29) met twee bijkomende seizoenen. De Montenegrijn werkte zich deze campagne snel op tot teamleider van het 'new look' Aalstar. "We willen meer stabiliteit inbouwen, met Mihailovic leggen we een belangrijke pion vast", klonk het bij de club.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis