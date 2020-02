Exclusief voor abonnees Miguel Van Damme opgemerkte gast 10 februari 2020

Miguel Van Damme woonde zaterdag Cercle-KV Mechelen bij. Voor de wedstrijd kwam de zieke doelman warm ingeduffeld even op het veld om de samenwerking tussen Cercle Brugge en Ter Dreve (een school voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking) mee in de kijker te zetten. Na de zege ging Van Damme samen met zijn ploegmaats de driepunter vieren voor de spionkop. De Supportersfederatie overhandigde Van Damme ook een boek volgeschreven met steunbetuigingen van de fans in zijn strijd tegen leukemie. (LUVM)

