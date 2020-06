Exclusief voor abonnees Miguel Van Damme jaar langer bij Cercle, nieuwe coach is geen Belg 17 juni 2020

Miguel Van Damme ondertekende gisteren een nieuw, eenjarig contract bij Cercle Brugge. De 26-jarige doelman, die al vier jaar strijdt tegen leukemie, begint aan zijn achtste seizoen in groen-zwarte loondienst. Morgen legt Van Damme zijn medische en fysieke tests af en dan moet blijken of aansluiten bij de selectie een optie is wanneer de trainingen komende maandag hervatten. Kapitein Dylan De Belder verlengt zijn contract niet, met Chatziisaias wordt nog gesproken. Of Cercle, net als vorig jaar, zonder T1 aan de trainingen begint? "We doen er alles aan om de nieuwe coach maandag onderdak te hebben", aldus voorzitter Goemaere. "De onderhandelingen zitten in de afrondende fase. Het is geen Belg en hij was ook niet eerder in de Belgische competitie aan de slag." Mogelijk blijft T2 Andreas Patz alsnog aan boord. (LUVM)

