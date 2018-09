Miguel (13 maanden) met succes geopereerd in VS: "Mijn zoontje heeft voor het eerst gelachen toen hij kon zien" LIEVE VAN BASTELAERE & JEF VAN NOOTEN

03 september 2018

00u00 0 De Krant Miguel is een guitige baby van dertien maanden. Hij werd blind geboren, maar een peperdure operatie in de Verenigde Staten zorgde ervoor dat hij kon zien. "Hij was toen vier maanden en had nog nooit gelachen", vertelt zijn mama. "De dag na de ingreep volgde hij het lichtje van de dokter met zijn ogen. En hij glimlachte."

"Onmiddellijk na de geboorte wisten we al dat er iets mis was met de ogen van Miguel", vertelt mama Lieveke De Kort (32) uit Arendonk. "Ik was nog aan het bekomen van de zware bevalling toen mijn vriend zei: 'Er is iets geks met die oogjes. Ze hebben een heel vreemde kleur'. De grond zakte onder mijn voeten weg: iedereen wil toch een gezond kind? Ik was in paniek, maar het ziekenhuispersoneel stuurde ons gewoon naar huis. 'Ga maar genieten van je baby', zeiden ze.

