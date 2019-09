Exclusief voor abonnees Migratie van Mexico naar VS gehalveerd 07 september 2019

De migratie over de Mexicaanse grens naar de VS is volgens Mexico de voorbije drie maanden met meer dan de helft gedaald. Dat is het resultaat van een op 7 juni met de VS gesloten akkoord, aldus de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard. Sindsdien zet zijn land 25.000 manschappen van de nationale garde in aan de grenzen met de VS en Guatemala. Terwijl de Amerikaanse grenspolitie in mei nog meer dan 144.000 mensen oppakte die de grens illegaal waren overgestoken, waren dat er volgens Ebrard in augustus nog maar 63.000. De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador sprak op een persconferentie van "goede resultaten". Met het akkoord wendde Mexico sancties in de vorm van invoerrechten af waarmee Amerikaans president Donald Trump had gedreigd.

