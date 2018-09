Migratie kan ook gezellig zijn 07 september 2018

00u00 0

Premier Charles Michel en zijn Nederlandse en Luxemburgse collega's Mark Rutte en Xavier Bettel en de Franse president Emmanuel Macron willen één front vormen op het vlak van asiel en migratie. Gisteren stemden ze de violen in aanloop naar de informele Europese top op 20 september in Salzburg. "We gaan concrete, progressieve oplossingen aandragen die meteen ook de meest efficiënte zijn, maar zonder daarbij naïef te willen zijn", blikte Macron vooruit. Ze rekenen daarvoor ook op de steun van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, in de hoop de nationalisten en de populisten van antwoord te dienen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN