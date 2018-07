Migratie-akkoord in Duitsland: dan toch geen transitcentra 06 juli 2018

Er komen dan toch geen transitcentra in Duitsland. Dat staat in het akkoord rond een nieuw, strikter asielbeleid dat de Duitse christendemocratische zusterpartijen CDU en CSU en SPD gisteravond gesloten hebben. Wel komen er 'transitprocedures' in de kantoren van de politie aan de grens, voor migranten die al in een ander EU-land een asielaanvraag hebben ingediend. Voor luchthavens gaat het om de zogenaamde 'transitzones'. Die migranten zouden Duitsland dus niet binnen mogen. Bovendien zou de terugkeer in principe binnen de 48 uur afgerond moeten worden.

