Exclusief voor abonnees Migranten uit truck geplukt op Amerikaanse legerbasis 08 april 2019

Het was vast niet de bestemming die ze in gedachten hadden. Op de Amerikaanse militaire basis in Chièvres, een gemeente in Henegouwen, zijn vrijdag acht migranten ontdekt in een vrachtwagen. De zes volwassenen en twee kinderen hadden zich verstopt in een vrachtwagen met Duitse nummerplaten. Het was de chauffeur die de Irakezen uiteindelijk ontdekte. Ze werden alle acht opgepakt door de federale politie.