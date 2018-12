Migranten tussen doodskisten 20 december 2018

Het was schrikken voor een begrafenisondernemer uit Dinant. Tussen een lading doodskisten ontdekte hij gisterochtend zes (springlevende) migranten. De kisten kwamen uit Italië, waar de migranten in de vrachtwagen waren gekropen. "Toen we hen zagen, hebben we onmiddellijk de deuren van de truck gesloten", zegt de zoon van de begrafenisondernemer in 'La Dernière Heure'. "De politie is hen komen ophalen. Ze waren heel kalm en werkten goed mee." De verstekelingen waren tussen 16 en 30 jaar. (SRB)