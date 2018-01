Mignolet weer aanvoerder 00u00 0

Mooie manier om het nieuwe jaar te beginnen. Simon Mignolet hield tegen Burnley wel niet de nul, maar droeg voor de derde keer dit seizoen de aanvoerdersband bij Liverpool. Iets waar de doelman erg trots op is. Supporters en media durven hem wel eens in vraag stellen, maar binnen de club wordt hij wel geapprecieerd. Gisteren speelde hij een meer dan degelijke match. Met minstens één goeie redding. Zonder Salah en Coutinho wonnen 'The Reds' alsnog bij de seizoensrevelatie. Een beslissende treffer van Klavan in het slot. Defour stond voor de tweede keer in drie dagen 90 minuten op het veld. Hij overleeft de drukke eindejaarsperiode wonderwel. Defour staat scherper dan ooit.

