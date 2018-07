Mignolet vindt fan die zijn truitje wou 06 juli 2018

00u00 0

Simon Mignolet heeft een jonge fan heel gelukkig gemaakt. Tijdens de wedstrijd België - Japan toonde een supporter een spandoek met daarop 'Mignolet, can I have u'r t-shirt?' De reservedoelman van de Rode Duivels schakelde na de wedstrijd de sociale media in op zoek naar de jongeman. Het bleek om Arsen te gaan, een fan van Liverpool uit Kirgistan. Mignolet overhandigde hem met plezier het truitje. 'How I love social media', tweette hij erbij.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN